Homem ‘orquestra’ crime por mensagens de áudio e ajuda comparsas em assalto

Criminosos são presos após seguirem mandos de chefe criminoso por mensagens de áudio

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre três assaltantes, que se organizaram para roubar um carro avaliado em mais de R$ 100 mil, em Goiânia (GO). Para cometer o crime, os bandidos precisaram de outro rapaz, que orquestrou o passo a passo do que cada um deveria fazer para levar o veículo. Em áudio divulgado pelas investigações, o comandante do assalto disse para olharem as contas bancárias e pegar itens de luxo, como pulseiras e anéis.

Para realizar a abordagem da vítima, uma mulher, que faz parte do trio criminoso, ficou às margens de uma rodovia pedindo ajuda. A cena chamou a atenção de um homem, que parou para ajudar a criminosa, e foi abordado pelos outros dois ladrões.

Por um aplicativo de mensagem, um dos assaltantes gravou um vídeo, mostrando ao “patrão”, qual o veículo tinha roubado. Todas as conversas entre os bandidos ficaram registradas no celular e a polícia identificou com detalhes cada orientação do chefe da operação.

“Pega as vítimas, amarra bem amarrado, amordaça a boca dela para não gritar e põe no banco traseiro. Pega os telefones, se tiver aliança e corrente, já tira”, disse o criminoso em um áudio. Além disso, ele ainda mandou os assaltantes olharem a conta Pix, para realizarem transferências bancárias. Em troca de mensagens, o mandante da operação ainda pediu para o criminoso apagar as mensagens e os alertou: “A polícia aí é muito esperta”, escreveu.

Após o assalto, os três ladrões envolvidos e o carro foram encontrados. Como as mensagens não foram apagadas, os áudios podem ajudar a investigação a descobrir quem é o chefe do roubo.

