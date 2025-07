Homem preso por incendiar mulher em condomínio de São Paulo Suspeito confessou crime no Campo Limpo após ser encontrado na casa do pai Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h34 ) twitter

Homem suspeito de atear fogo em mulher é preso em São Paulo

Um homem foi preso após incendiar o rosto de uma mulher em um condomínio no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, por volta das 4h30 da manhã. Após o crime, ele deixou o local com seu filho pequeno e foi localizado na casa de seu pai, onde confessou a autoria do ato aos policiais.

Moradores relataram que alarmes de incêndio soaram, acordando-os, além de perceberem um forte cheiro de fumaça. Descendo pelas escadas de emergência, encontraram a vítima ainda em chamas no oitavo andar do edifício. A identidade do suspeito não foi divulgada; sabe-se que ele era inquilino temporário do prédio. A mulher não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo. Atualmente, o suspeito está sob custódia policial no 89º Distrito Policial para prestar depoimento.

