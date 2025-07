Balanço Geral celebra o Dia da Lasanha com receitas especiais para Renato Lombardi

O Balanço Geral comemorou o Dia da Lasanha da maneira mais saborosa possível nesta terça-feira (29). A equipe do programa preparou uma série de opções de diferentes sabores de lasanha para o apresentador brasileiro-italiano Renato Lombardi. O prato chegou ao Brasil no final do século 19, diretamente da Itália, através do grande volume de imigrantes que chegaram ao país. Desde então, virou um queridinho da população. Confira!



