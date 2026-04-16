Mulher denuncia agressão de seguranças em bar de Guarulhos (SP)

Thamires Aparecida, auxiliar administrativa, afirma ter sido agredida por seguranças dentro de um bar em Guarulhos (SP) após tentar ajudar outra mulher durante uma confusão. Ela relata ter levado tapas e diz que as agressões deixaram marcas em seu corpo. Imagens de testemunhas registraram parte do caso. Uma amiga de Thamires desmaiou após, segundo relato, um segurança pressionar o joelho contra o peito dela. Um adolescente que tentou ajudar também foi agredido.



Thamires diz que foi expulsa do local e que a violência aumentava quando tentava permanecer. Por causa de uma lesão no tornozelo, ela afirma ter interrompido o sonho de entrar na PM. Após denunciar o caso nas redes sociais, outras pessoas relataram situações semelhantes. O bar informou que interveio diante de comportamentos considerados inadequados e que vai analisar as imagens internas. Thamires e a amiga registraram boletim de ocorrência e pedem punição aos responsáveis.



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