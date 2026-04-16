Mulher denuncia agressão de seguranças em bar de Guarulhos (SP)
Após denunciar o caso nas redes sociais, outras pessoas relataram situações semelhantes
Thamires Aparecida, auxiliar administrativa, afirma ter sido agredida por seguranças dentro de um bar em Guarulhos (SP) após tentar ajudar outra mulher durante uma confusão. Ela relata ter levado tapas e diz que as agressões deixaram marcas em seu corpo. Imagens de testemunhas registraram parte do caso. Uma amiga de Thamires desmaiou após, segundo relato, um segurança pressionar o joelho contra o peito dela. Um adolescente que tentou ajudar também foi agredido.
Thamires diz que foi expulsa do local e que a violência aumentava quando tentava permanecer. Por causa de uma lesão no tornozelo, ela afirma ter interrompido o sonho de entrar na PM. Após denunciar o caso nas redes sociais, outras pessoas relataram situações semelhantes. O bar informou que interveio diante de comportamentos considerados inadequados e que vai analisar as imagens internas. Thamires e a amiga registraram boletim de ocorrência e pedem punição aos responsáveis.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (16)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
De racismo à falta de pensão: ex-nora de Manoel Soares faz acusações contra filho do apresentador
Maria Eduarda Nobre relata traições, falta de apoio financeiro e denuncia discriminação racial
Cafeteria no Japão inova ao colocar robôs controlados remotamente para servir os clientes
As máquinas são monitoradas por pessoas com problemas de saúde e dificuldades de locomoção
São Paulo recebe a WTM Latin America, maior feira de viagens e turismo da América Latina
O evento acontece no Expo Center Norte e conta com a participação de 49 países e mais de 800 expositores do setor turístico
Justiça da Colômbia libera abate de hipopótamos descendentes da manada de Pablo Escobar
Sacrifício de mais de 80 animais na Colômbia gera controvérsias entre a população
Motorista joga carro contra ex que pilotava moto em São Paulo
A Secretaria de Segurança Pública classificou o caso como violência doméstica e tentativa de feminicídio
‘Anão Cangaceiro’ é preso pela polícia no Pará depois de passar três anos foragido
Ele era líder de uma quadrilha conhecida por utilizar a técnica do "novo cangaço", que empregava métodos violentos contra cidades pequenas
Estudantes de direito são afastados da faculdade após atacarem homem em situação de rua no Pará
Além das consequências acadêmicas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pode recusar inscrição pela conduta inadequada dos jovens
Mãe se passa por filho e ajuda polícia a prender suspeito de aliciar menor em Diadema (SP)
O suspeito foi detido sob acusações graves como estupro de vulnerável, aliciamento de menor e armazenamento de pornografia infantil
Gari transforma banca em banheiro e deixa comerciante indignado em São Paulo
Acúmulo de urina enferrujou estrutura do ponto comercial no Paraíso
MC Ryan e outros influenciadores passarão por audiência de custódia nesta quinta-feira (16)
Artistas são suspeitos de integrar esquema bilionário de lavagem de dinheiro para o narcotráfico
‘Ela não teve motivo para isso’, afirma homem supostamente envenenado pela companheira
Adenilson Ferreira, que ingeriu um copo de açaí contaminado com Chumbinho, acredita na inocência de Larissa de Souza
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (15)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Chitãozinho e Xororó ‘esquecem’ o irmão falecido em gravação de novo DVD
Simaria, Lucas Lima e Sâmi Rico, filho de José Rico, participaram do projeto