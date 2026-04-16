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Mulher denuncia agressão de seguranças em bar de Guarulhos (SP)

Após denunciar o caso nas redes sociais, outras pessoas relataram situações semelhantes

Balanço Geral|Do R7

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Thamires Aparecida, auxiliar administrativa, afirma ter sido agredida por seguranças dentro de um bar em Guarulhos (SP) após tentar ajudar outra mulher durante uma confusão. Ela relata ter levado tapas e diz que as agressões deixaram marcas em seu corpo. Imagens de testemunhas registraram parte do caso. Uma amiga de Thamires desmaiou após, segundo relato, um segurança pressionar o joelho contra o peito dela. Um adolescente que tentou ajudar também foi agredido.

Thamires diz que foi expulsa do local e que a violência aumentava quando tentava permanecer. Por causa de uma lesão no tornozelo, ela afirma ter interrompido o sonho de entrar na PM. Após denunciar o caso nas redes sociais, outras pessoas relataram situações semelhantes. O bar informou que interveio diante de comportamentos considerados inadequados e que vai analisar as imagens internas. Thamires e a amiga registraram boletim de ocorrência e pedem punição aos responsáveis.

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