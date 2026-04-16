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Cafeteria no Japão inova ao colocar robôs controlados remotamente para servir os clientes

As máquinas são monitoradas por pessoas com problemas de saúde e dificuldades de locomoção

Balanço Geral|Do R7

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Uma cafeteria em Tóquio, no Japão, está inovando ao colocar robôs controlados remotamente para servir os clientes. As máquinas são monitoradas por pessoas com problemas de saúde e dificuldades de locomoção.


A correspondente Silvia Kikuchi foi até uma das famosas cafeterias e mostrou como tudo funciona. Ela conversou com uma robô controlada por uma mulher que, por questões de saúde, tem mobilidade limitada. A atendente remota contou que, graças a esse trabalho, teve a oportunidade de voltar a conversar e continuar vivendo o mundo.


Além das cafeterias, é possível também alugar um desses robôs e passear pelas ruas de Tóquio. A pessoa por trás do robô levou Silvia até uma loja de escovas e uma de leques. Confira na reportagem!

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