Cafeteria no Japão inova ao colocar robôs controlados remotamente para servir os clientes

Uma cafeteria em Tóquio, no Japão, está inovando ao colocar robôs controlados remotamente para servir os clientes. As máquinas são monitoradas por pessoas com problemas de saúde e dificuldades de locomoção.

A correspondente Silvia Kikuchi foi até uma das famosas cafeterias e mostrou como tudo funciona. Ela conversou com uma robô controlada por uma mulher que, por questões de saúde, tem mobilidade limitada. A atendente remota contou que, graças a esse trabalho, teve a oportunidade de voltar a conversar e continuar vivendo o mundo.