Família encontra caverna com mais de 200 garrafas de vinho ao reformar casa antiga

Moradores de uma casa na zona sul de São Paulo encontraram uma adega secreta durante a reforma do imóvel. A caverna continha mais de 200 garrafas de vinho, algumas datadas da década de 60. O antigo proprietário havia deixado as garrafas para trás após vender a residência. A família agora pensa qual será o destino dos vinhos e aguarda análise sobre seu valor potencial no mercado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!