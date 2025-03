Homem que planejava atacar sede da Polícia Federal é preso com armas e explosivos em SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/03/2025 - 09h28 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h01 ) twitter

Um jovem de 24 anos foi preso na zona leste de São Paulo após a polícia encontrar armas, explosivos e um caderno com ameaças em sua casa. Ele pretendia realizar um ataque contra a sede da Polícia Federal. A abordagem foi facilitada pelo pai do suspeito, que cooperou com as autoridades. O homem, convertido ao islamismo em 2022, tentou atacar um policial com um punhal durante a prisão. Agora, ele responde por posse ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e terrorismo.

