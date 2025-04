Homem tenta provar inocência após prisão por engano em Guarulhos (SP) Câmeras de segurança mostram Gabriel longe do local dos assaltos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h43 ) twitter

Homem que está preso há três meses tenta provar a própria inocência em Guarulhos (SP)

Gabriel de Carvalho Silva está preso há três meses em Guarulhos, acusado injustamente de participar de assaltos. Câmeras de segurança registraram Gabriel com sua esposa no mesmo horário dos crimes, desafiando a versão policial. A polícia o prendeu devido à semelhança entre sua moto azul com bagageiro e a usada pelos assaltantes.

A família questiona a prisão diante das evidências ignoradas pela polícia, como a barba de Gabriel e o bagageiro na moto, ausentes nos criminosos. Depoimentos de moradores reforçam sua integridade. A defesa aguarda uma decisão judicial que possa liberar Gabriel enquanto ele aguarda julgamento, já que ele não possui antecedentes criminais e é pai de uma criança pequena.

