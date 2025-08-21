Homem tenta roubar arma de PM em frente a batalhão em São Paulo
Agressor é preso por tentativa de homicídio e passará por avaliação psicológica
Um homem foi preso após tentar roubar a arma de um policial militar em frente ao 49º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Ele se aproximou do PM sob o pretexto de pedir informações, mas logo tentou desarmá-lo. O policial reagiu rapidamente com a ajuda de outros policiais para imobilizar o agressor.
O homem foi levado à delegacia e autuado por tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga o caso e determinou exames médicos para avaliar sua condição mental, considerando a possibilidade de um surto psicótico ou uma tentativa de provocar uma resposta letal da polícia.
