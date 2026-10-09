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Balanço Geral

Podcast das Venenosas: Jheny Santucci se separou de Arthur Aguiar porque ele está cheio de dívidas?

Luigi Civalli e Fabíola Reipert te contam tudo o que acontece no mundo dos famosos

Podcast das Venenosas|Do R7

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No Podcast das Venenosas desta sexta-feira (9), a separação de Arthur Aguiar e do sertanejo Matheus, da dupla com Kauan; o desabafo de Rafinha Justus sobre os haters; mais uma revelação do cantor Naldo e muitas notícias que vão mudar a sua vida. Fabíola Reipert recebe Luigi Civalli para comentar essa e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!

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