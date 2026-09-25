Podcast das Venenosas: Torcida do Real Madrid culpa Virginia por fase ruim de Vini Jr

No Podcast das Venenosas desta sexta (25), torcedores do Real Madrid estão revoltados e culpam Virginia Fonseca pela queda de rendimento de Vini Jr. Já Jorge & Mateus perdem ação na Justiça e terão que indenizar uma maquiadora. Tem ainda Leonardo longe da bebida por recomendação médica. Fabíola Reipert recebeu Vida Vlatt para comentar essa e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos! Acompanhe!





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