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Podcast das Venenosas: Torcida do Real Madrid culpa Virginia por fase ruim de Vini Jr

Vida Vlatt e Fabíola Reipert te contam tudo o que acontece no mundo dos famosos

Podcast das Venenosas|Do R7

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No Podcast das Venenosas desta sexta (25), torcedores do Real Madrid estão revoltados e culpam Virginia Fonseca pela queda de rendimento de Vini Jr. Já Jorge & Mateus perdem ação na Justiça e terão que indenizar uma maquiadora. Tem ainda Leonardo longe da bebida por recomendação médica. Fabíola Reipert recebeu Vida Vlatt para comentar essa e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos! Acompanhe!


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