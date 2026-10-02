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Podcast das Venenosas: Anitta revela motivo de ter feito tantas cirurgias plásticas

Reinando Gottino e Fabíola Reipert te contam tudo o que acontece no mundo dos famosos

Podcast das Venenosas|Do R7

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No Podcast das Venenosas desta sexta-feira (2), Anitta desabafa sobre as cirurgias plásticas e a pressão estética que enfrentou no início da carreira. Leonardo faz comemoração após completar 30 dias sem beber por recomendação médica. Tem ainda a revolta de Ary Fontoura depois que uma fake news sobre sua morte viralizou nas redes sociais. Fabíola Reipert recebeu Reinando Gottino para comentar essa e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!



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