Podcast das Venenosas: Anitta revela motivo de ter feito tantas cirurgias plásticas

No Podcast das Venenosas desta sexta-feira (2), Anitta desabafa sobre as cirurgias plásticas e a pressão estética que enfrentou no início da carreira. Leonardo faz comemoração após completar 30 dias sem beber por recomendação médica. Tem ainda a revolta de Ary Fontoura depois que uma fake news sobre sua morte viralizou nas redes sociais. Fabíola Reipert recebeu Reinando Gottino para comentar essa e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!





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