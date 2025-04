Após ser encontrada desorientada, Maria Gladys está bem e continua em Minas Gerais

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi encontrada desorientada em Minas Gerais e, segundo ela, teve as próprias contas roubadas. A filha da atriz, Maria Thereza, usou uma rede social para pedir ajuda e doações dos fãs a fim de que Maria Gladys consiga retornar ao Rio de Janeiro. Em áudio, a atriz aparece desesperada ao descobrir que não teria mais dinheiro: "Vou ficar na rua". Segundo a equipe do Domingo Espetacular, da RECORD, localizada no RJ, Maria Gladys continua em MG, mas passa bem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!