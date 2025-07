Veja no quadro A Hora da Venenosa desta segunda (14): Cantora denuncia agressão de equipe da dupla Bruno e Barretto durante show: 'Pesadelo'. E ainda: filhos de Neymar gastariam a fortuna do pai em quanto tempo? Descubra!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!