Cantor diz que poderia ter evitado a morte de João Paulo, da antiga dupla com Daniel

O cantor Rick, da dupla com Renner, fez uma revelação sobre a tragédia que matou João Paulo, que fazia dupla com Daniel. Em entrevista a podcast, Rick afirmou que, se tivesse aceitado o convite de João Paulo para um show em São Caetano do Sul (SP), em 1997, ambos teriam ficado no hotel naquela noite e nada teria acontecido. Após o show, João Paulo decidiu voltar para casa, quando seu carro capotou na Rodovia dos Bandeirantes. Assista!



