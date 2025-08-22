Entenda por que esconder o rosto dos filhos com emojis não garante privacidade

Famosos como Gisele Bündchen, Sandy e Luan Santana têm cada vez mais publicado fotos dos filhos nas redes sociais tentando esconder os rostos das crianças ou, ainda, cobrindo com emojis. Especialistas alertam que essa estratégia pode não ser eficaz para proteger a privacidade das crianças, já que daria uma falsa sensação de segurança. Detalhes como uniformes escolares e localização exata podem facilitar a identificação dos filhos. Além disso, ferramentas de inteligência artificial podem reconstruir os rostos que foram ocultos por emojis.



