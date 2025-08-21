Ex de Manoel Gomes começa a vender algodão-doce após ser abandonada pelo cantor

A ex-mulher de Manoel Gomes, Diva Gomes, começou a trabalhar como vendedora ambulante após o fim do casamento. Lembrando que, em entrevista, ela afirmou que foi informada sobre a separação pelo empresário do cantor e teria sido "abandonada". Para garantir o sustento da família, Diva está vendendo algodão-doce em uma praça na Praia Grande (SP). "Isso, para mim, não é vergonhoso", defendeu. Veja!



