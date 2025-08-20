O print é eterno! Simaria posta foto nua e causa alvoroço nas redes sociais

Simaria, da antiga dupla com Simone, causou burburinho ao publicar uma foto nua em suas redes sociais antes de removê-la rapidamente. Apesar de a cantora ter apagado, muitos fãs conseguiram salvar a foto, já que "o print é eterno". Até o momento, Simaria não se pronunciou. Veja!



