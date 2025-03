Idosa de 90 anos viraliza após susto com drone no Ceará Dona Joaninha se assustou com drone e vídeo ganhou milhões de visualizações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h25 ) twitter

Exclusivo: idosa de 90 anos se assusta e corre ao ver drone pela primeira vez na vida

Dona Joaninha, uma agricultora de 90 anos do Ceará, tornou-se famosa na internet após um vídeo dela se assustando com um drone ser publicado por seu neto Vitor. O incidente aconteceu no sítio onde ela mora, entre Juazeiro do Norte e Crato. No vídeo, Dona Joaninha confunde o drone com um inseto gigante e tenta espantá-lo antes de fugir assustada.

Vitor estava testando o drone emprestado por um amigo quando decidiu capturar imagens aéreas da avó. A reação inesperada dela foi registrada e rapidamente viralizou na internet, alcançando milhões de visualizações.

Apesar da fama repentina, Dona Joaninha continua com sua rotina simples no campo. Ela é mãe de 18 filhos e avó de 36 netos. Vitor começou a registrar o cotidiano dela há dois anos após sofrer um acidente que o deixou temporariamente afastado do trabalho. Desde então, ele compartilha momentos do dia a dia da avó, mostrando sua energia e dedicação ao trabalho rural.

