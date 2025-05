Imagens inéditas mostram agressão brutal a pedreiro em SP Miguel Grapiuna foi espancado e atropelado em Bom Jesus dos Perdões Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h29 ) twitter

Flagrante revela novos ângulos de agressão brutal a pedreiro no interior de SP

Imagens inéditas revelam a violência sofrida por Miguel Grapiuna, pedreiro de 53 anos, em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Ele foi agredido e atropelado por um grupo de jovens, incluindo adolescentes. O incidente ocorreu após Miguel descer de uma caminhonete com uma faca, buscando recuperar sua carteira roubada momentos antes.

As câmeras capturaram Miguel saindo do veículo à noite e se dirigindo a um bar. Logo após, ele foi cercado por pelo menos seis jovens que o agrediram e danificaram seu veículo. Em seguida, ele foi retirado da caminhonete e jogado no chão, onde continuou a ser agredido. Um dos agressores assumiu o volante da caminhonete e atropelou-o enquanto ele estava desacordado.

Miguel sofreu fraturas no rosto e no braço e permanece internado aguardando cirurgia. A família acredita que ele foi roubado naquela noite, já que sua carteira com R$ 1.500 desapareceu junto com outros pertences pessoais.

A Polícia Civil está investigando o caso e já identificou dois menores de idade envolvidos. Duas pessoas foram presas, enquanto outros suspeitos ainda são procurados. A motivação do crime ainda é incerta, mas há indicações de um possível desentendimento anterior ao ataque. A família busca justiça para Miguel.

