Apresentador Eleandro Passaia testa se crianças falam com um estranho em parque em São Paulo

O apresentador Eleandro Passaia foi até o parque Jardim das Perdizes, na zona oeste de São Paulo, para testar se as crianças do parque falariam com um estranho. Ele chegou ao parque com um cachorrinho no colo e pediu ajuda para as crianças para dar água ao pet, que estaria com sede. A maioria das crianças acabaram sendo capturadas no teste, mas uma delas desconfiou e saiu correndo. Confira!



