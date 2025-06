Imagens mostram policial rendido antes de ser morto em assalto em São Bernardo Policial Elci Rodrigues foi atingido por três disparos e morreu no local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h56 ) twitter

Imagens revelam momento em que policial é levado por assaltantes em São Bernardo do Campo (SP)

Durante um assalto em uma empresa de locação de galpões em São Bernardo do Campo, o policial Elci Rodrigues do Nascimento foi rendido e morto. Câmeras de segurança capturaram imagens de Elci com as mãos amarradas sendo levado até um carro pelos criminosos mascarados, que posteriormente fugiram levando suas armas.

Os assaltantes inicialmente alegaram procurar cobre, mas ao identificarem as vítimas como policiais, focaram-se no roubo das armas. Além de Elci, um agente penitenciário presente no local também foi rendido e amarrado, porém não sofreu ferimentos físicos.

A polícia está usando as imagens para identificar e capturar os três assaltantes envolvidos. Elci estava prestes a se aposentar quando foi atingido por três disparos fatais. Seu corpo será sepultado nesta terça-feira enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime.

