Influenciadora presa por venda de produtos falsificados denuncia condições precárias na prisão Any Awuada relata superlotação e falta de recursos básicos na cadeia pública de Itaquaquecetuba (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h07 )

Influenciadora que teria se relacionado com Neymar está presa e denuncia as condições do cárcere

A influenciadora digital Any Awuada, cujo nome verdadeiro é Maiara Macedo, está detida na cadeia pública de Itaquaquecetuba, São Paulo. Ela e outras detentas denunciaram as condições insalubres do local, onde até quinze presas dividem a mesma cela sem acesso a água potável e banho de sol. As denúncias foram divulgadas pelo advogado de Any através de vídeos que mostram a precariedade da cela.

Any ganhou notoriedade após afirmar ter tido um envolvimento com o jogador Neymar, mas sua prisão está relacionada à venda de perfumes e cosméticos falsificados. A investigação começou após uma cliente denunciar produtos adulterados. Na casa da mãe de Any, a polícia encontrou perfumes com concentrações perigosas de metanol.

Além das condições carcerárias, a investigação revelou movimentações financeiras significativas das acusadas, somando mais de R$ 2 milhões. O presídio já foi alvo de críticas no passado por suas condições degradantes, destacando a necessidade urgente de melhorias para garantir direitos básicos às detentas.

