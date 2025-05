Instrutora de Pilates encontrada morta tinha acabado de pedir divórcio Polícia investiga envenenamento em Ribeirão Preto; marido e sogra são suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h20 ) twitter

Professora de pilates mandou mensagem para o marido horas antes de ser encontrada morta

Larissa Leoncio Rodrigues, instrutora de pilates, foi encontrada morta em Ribeirão Preto no dia 22 de março. Inicialmente tratada como morte suspeita, a investigação revelou indícios de envenenamento por chumbinho.

Os principais suspeitos são o marido, Luiz Antônio Garnica, e a sogra, Elizabeth Eugênio, ambos presos. Antes de falecer, Larissa havia enviado uma mensagem ao marido pedindo o divórcio.

A polícia investiga se Larissa foi envenenada após consumir refeições preparadas pela sogra. Elizabeth nega envolvimento no crime enquanto a polícia busca esclarecer sua participação e a do filho na morte. Um laudo toxicológico confirmou a presença de chumbinho no corpo da vítima.

Testemunhas relataram que Larissa se sentiu mal dias antes de morrer após ingerir as refeições. Além disso, o comportamento suspeito de Garnica reforçou as suspeitas.

A polícia também investiga uma possível conexão com a morte súbita de outra parente em fevereiro. O caso continua sob investigação para determinar todos os envolvidos.

Assista em vídeo - Professora de pilates mandou mensagem para o marido horas antes de ser encontrada morta

