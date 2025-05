Modelador para empinar nariz viraliza e causa polêmicas nas redes sociais

Um novo modelador para empinar o nariz começou a viralizar nas redes sociais e a causar polêmica entre os internautas. A medida apareceu como alternativa mais barata aos procedimentos estéticos. O produto é vendido pela internet e consiste em três hastes de diferentes tamanhos para se introduzir nas narinas. Alguns usuários foram parar no hospital por terem tido o nariz machucado ou até mesmo terem engasgado com o utensílio. Veja na reportagem! ```



