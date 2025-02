Internado, Carlos Alberto de Nóbrega trata virose em hospital de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 16h38 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h08 ) twitter

Carlos Alberto de Nóbrega está internado em hospital de São Paulo para tratar uma virose. Por causa da idade do apresentador, que está com 88 anos, a orientação foi deixá-lo em uma Unidade de Terapia Semi-Intensiva para recuperação. As gravações do programa dele também foram canceladas.

