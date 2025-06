Investigação sobre morte de empresário em Interlagos entra em sigilo Diretora do DHPP também comenta caso de latrocínio no Jardim Paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h59 ) twitter

Diretora do DHPP anuncia que caso Adalberto vai entrar em sigilo a partir desta quinta (5)

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Ivalda Aleixo, anunciou que as investigações sobre a morte do empresário Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos serão mantidas em sigilo. O corpo de Adalberto foi encontrado sem calças, meias e calçados em um buraco. Uma peça de roupa próxima ao local não foi reconhecida pela família.

Exames toxicológicos estão sendo realizados para esclarecer as causas da morte, já que não foram encontradas lesões físicas externas. A polícia também busca imagens que podem ter sido capturadas por uma câmera acoplada ao capacete usado por Adalberto, que está desaparecida.

Em outro caso, a delegada comentou sobre a investigação do assassinato de um engenheiro no Jardim Paulista. Criminosos teriam clonado o controle do portão para invadir sua mansão. A principal hipótese é de latrocínio, e as investigações continuam para identificar os responsáveis.

Assista ao vídeo - Diretora do DHPP anuncia que caso Adalberto vai entrar em sigilo a partir desta quinta (5)

