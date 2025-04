Jogador de várzea sofre agressão após subir na bola Ação de subir na bola é defendida por Sálvio Spínola como não antidesportiva Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h25 ) twitter

VAR do Balanço: Jogador da várzea sobe na bola e é levantado a pontapés pelos adversários

No programa VAR do Balanço, Sálvio Spínola e Eleandro Passaia analisaram lances polêmicos no futebol de várzea. Um jogador foi agredido após subir na bola em frente aos adversários, similar ao movimento de Memphis Depay contra o Palmeiras. Sálvio afirmou que essa ação não é antidesportiva e não deveria resultar em punição.

Outro incidente discutido envolveu um gol polêmico onde um atacante interferiu na reposição de bola do goleiro, levantando questões sobre a validade do gol devido à falta de distância adequada. Esses casos destacam a importância de entender as regras para garantir o fair play mesmo em jogos amadores.

