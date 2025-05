Jovem bailarina é reencontrada no Rio de Janeiro após desaparecer Vitória retornou à família após ser reconhecida por telespectadora Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h57 ) twitter

Jovem bailarina desaparecida é reconhecida e levada para a delegacia no Rio de Janeiro

Vitória, uma jovem de 17 anos que havia desaparecido por doze dias, foi encontrada em uma comunidade no centro do Rio de Janeiro. Ela saiu de casa para ir à escola, mas não compareceu à aula de balé como esperado. Em uma mensagem enviada à sua mãe, Joana, Vitória expressou seu desejo de não continuar na carreira de bailarina e retornar à vida estudantil comum.

O reencontro entre mãe e filha ocorreu na delegacia localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, responsável pela investigação do caso. Joana relatou que a filha foi influenciada por um rapaz de 19 anos durante o período em que esteve desaparecida. Detalhes adicionais sobre o envolvimento do rapaz ou a estadia de Vitória na comunidade não foram divulgados.

Assista em vídeo - Jovem bailarina desaparecida é reconhecida e levada para a delegacia no Rio de Janeiro

