Jovem de 18 anos morre atropelado após pular de moto durante assalto em São Paulo Polícia prende suspeito de 19 anos e busca outros envolvidos no crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h00 )

Jovem morre atropelado por ônibus ao se jogar de moto para escapar de assalto em SP

Guilherme Moraes Cruz, um jovem de São Paulo com apenas 18 anos, morreu tragicamente ao ser atropelado por um ônibus depois de pular da garupa de uma moto para escapar de um assalto. Ele estava em uma corrida de moto por aplicativo quando três motos com dois ocupantes cada se aproximaram e anunciaram um assalto.

O piloto da moto tentou fugir dos criminosos armados, mas durante a fuga, Guilherme decidiu saltar do veículo em movimento. Infelizmente, ele foi atingido por um ônibus que passava pelo local. O condutor da moto buscou ajuda em uma base próxima da Guarda Civil Municipal, mas já era tarde demais para salvar o jovem.

A polícia conseguiu identificar uma das motocicletas usadas no crime e prendeu um suspeito de 19 anos após perseguição. A motocicleta estava com a placa adulterada, mas foi identificada como pertencente à mãe do detido. Apesar da pouca idade, o suspeito já era conhecido pelas autoridades por envolvimento em outros crimes. As investigações continuam para localizar os outros membros do grupo criminoso.

Assista ao vídeo - Jovem morre atropelado por ônibus ao se jogar de moto para escapar de assalto em SP

