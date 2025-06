Mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente do filho de 13 anos na Grande SP

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido na frente do seu filho de 13 anos em Mairiporã, na Grande São Paulo. Depois de matar a ex-esposa, José Ricardo começou a perseguir o filho para tentar matá-lo. O assassino fugiu para uma região de mata no local, onde a polícia realiza as buscas por ele. Segundo familiares, a vítima já tinha 14 boletins de ocorrências e seis medidas protetivas contra o assassino.



