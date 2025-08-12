Jovem encontrado morto em Eldorado com suspeita de homicídio Conflito amoroso pode ter levado à morte de jovem de 21 anos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jovem de 21 anos encontrado morto em Eldorado, SP.

Morte ocorreu com a cabeça presa na grade da janela da ex-namorada.

Polícia investiga homicídio, com suspeita sobre o atual namorado da ex.

Mãe acredita em uma emboscada envolvendo familiares da ex-namorada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da casa de sua ex-namorada em Eldorado, São Paulo. A polícia investiga o caso como homicídio, suspeitando do envolvimento do atual namorado da ex-namorada.

O jovem teve um desentendimento com o suspeito durante uma festa, onde danificou o carro dele furando os pneus. Testemunhas relataram que o suspeito, conhecido como japonês, teria ameaçado o jovem de morte e foi visto com uma barra de ferro próximo ao local do incidente.

Cristiane, mãe do jovem, encontrou o corpo do filho e acredita que ele foi alvo de uma emboscada planejada por várias pessoas, incluindo parentes da ex-namorada. A polícia continua investigando para responsabilizar os envolvidos na morte do jovem.

