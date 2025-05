Jovem transforma tragédia em ato de solidariedade após perder família em ataque Adolescente arrecada fundos para estudos e doa parte para vítimas do ataque em Vancouver Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h33 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h33 ) twitter

Balançou Você: Adolescente converte dor em solidariedade após perder família em ataque em Vancouver

Andy Le, um jovem de apenas 16 anos, enfrentou uma tragédia devastadora ao perder seu pai Richard Le, sua madrasta Lin Hoang e sua irmã Kate durante um ataque no Dia de Lapulapu em Vancouver. O evento resultou na morte de onze pessoas. Andy escapou ileso porque estava em casa fazendo um trabalho escolar.

Após o incidente, ele lançou uma campanha para financiar seus estudos e arrecadou impressionantes 266 mil dólares canadenses. Comovido pela solidariedade recebida, Andy decidiu doar uma parte significativa do valor para ajudar outras vítimas do ataque com despesas como funerais e apoio psicológico.

Atualmente morando com seus avós paternos, Andy continua a honrar a memória de sua família através de atos generosos. Seu gesto destacou-se pela empatia com outras famílias afetadas pela tragédia.

