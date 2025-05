Policial civil atira na própria mão durante discussão de trânsito em SP

Uma policial civil atirou acidentalmente na própria mão durante uma discussão de trânsito com uma motorista de aplicativo no bairro de Perdizes, em São Paulo. Carla Renata, a motorista de aplicativo, havia acabado de deixar uma passageira quando um carro avançou e quase colidiu com o dela. Ao reclamar da manobra, a outra condutora, que é policial civil, se irritou, desceu do veículo com a arma em punho e, durante a confusão, acabou disparando contra a própria mão. Agora, Carla está assustada e teme sofrer represálias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!