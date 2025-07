Laudo confirma sobriedade de jovens atropeladas no ABC Paulista Motorista Breno dos Santos acusado de duplo homicídio qualificado continua preso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h47 ) twitter

Laudo aponta que jovens atropeladas e mortas no ABC Paulista não haviam ingerido álcool ou drogas

Os laudos da exumação dos corpos de Isabelle Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis confirmaram que as jovens, atropeladas em São Caetano do Sul, não consumiram álcool ou drogas antes do acidente. As amigas foram atingidas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres.

Breno dos Santos, que dirigia a mais de 100 km/h em uma via com limite de 60 km/h, foi indiciado por duplo homicídio qualificado. Apesar do teste do bafômetro negativo, a polícia suspeita que ele participava de um racha na ocasião.

A defesa tentou alegar que as jovens poderiam ter contribuído para o acidente por estarem sob efeito de substâncias, o que levou à exumação dos corpos para exames. Os resultados confirmaram que as vítimas estavam lúcidas, refutando a alegação dos advogados. Breno permanece preso aguardando julgamento e enfrenta uma possível pena de até 24 anos de prisão.

