Balconista desaparecida é encontrada desacordada no Rio de Janeiro

Denise Ferrari, balconista de 32 anos, desapareceu em São Paulo e foi encontrada desacordada no Rio de Janeiro. A equipe do Samu identificou a mulher por meio de seus documentos e entrou em contato com a família. O desaparecimento causou preocupação depois que Denise pediu demissão repentinamente da padaria onde trabalhava e cortou contato com amigos e parentes. O pai notou algo estranho ao ver que a foto de perfil dela no WhatsApp havia sido removida. Agora, as polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro coordenam as investigações para entender como ela chegou até lá.



