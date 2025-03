Madrasta mantém enteado em cativeiro por duas décadas nos EUA Homem escapou após provocar incêndio no local onde era mantido preso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 16h22 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h22 ) twitter

Madrasta mantém enteado em cárcere privado por 20 anos nos Estados Unidos

Kimberly Sullivan, de 56 anos, está sendo acusada de manter seu enteado em cárcere privado por duas décadas em Connecticut, Estados Unidos. O homem, agora com 32 anos, conseguiu escapar ao incendiar o cômodo onde estava confinado.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima em estado crítico, pesando apenas 31 quilos. Durante o período de cativeiro, ele era liberado por apenas duas horas diárias para realizar tarefas domésticas para Kimberly. Devido à escassez de comida e água, ele foi forçado a beber água do vaso sanitário.

O confinamento começou quando ele tinha apenas 11 anos, após ser retirado da escola pela madrasta. Kimberly enfrenta várias acusações, incluindo agressão e sequestro. Ela nega as acusações, alegando que oferecia abrigo e alimentação ao enteado.

As condições de vida do homem pioraram após a morte do pai no ano anterior. Durante os anos de cativeiro, ele não recebeu assistência médica ou odontológica.

