Mãe de Larissa Manuela aguarda investigações sobre crime em Barueri Advogado confirma padrasto como principal investigado pela polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h43 )

‘Não penso em nenhum suspeito’, diz mãe de criança assassinada em Barueri (SP)

A mãe de Larissa Manoela, menina de 10 anos encontrada morta em Barueri, São Paulo, afirmou não ter suspeitos em mente e aguarda os resultados das investigações policiais. Ela destacou que a relação com o padrasto da filha era boa e que nunca observou comportamentos agressivos nele.

O advogado da família, Fábio Costa, confirmou que o padrasto é o principal suspeito até o momento. Ele ressaltou que o padrasto tinha informações privilegiadas sobre a rotina da casa e estava presente em momentos relacionados aos acontecimentos. A polícia busca uma faca que desapareceu após o crime, considerada crucial para a elucidação do caso.

Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação do autor do assassinato. As autoridades solicitam que possíveis depoentes cooperem para esclarecer o caso. A análise forense poderá identificar a arma usada no crime, informação vital para corroborar as descobertas da investigação policial.

