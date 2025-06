Técnico de enfermagem é encontrado morto com sinais de overdose; família desconfia de crime

O técnico de enfermagem Anderson Luiz de Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto dentro da casa em que morava com sinais de overdose em Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil. A família de Anderson desconfia do ocorrido, porque duas semanas antes da morte do técnico, ele havia sido agredido por dois homens que estavam devendo dinheiro para ele. Ele ainda gravou um áudio dizendo que estava sendo ameaçado. A polícia investiga o caso.



