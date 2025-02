Mãe é presa suspeita de vender filha por R$ 100 Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h04 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de pessoas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável – todos os crimes praticados contra uma criança de 11 anos. A mulher é mãe da vítima e a explorava sexualmente. De acordo com as investigações, o caso veio à tona no final do ano passado, quando a menina foi internada em um hospital grávida do abusador, com quem convivia desde os 9 anos de idade, após ter sido vendida pela própria mãe.

