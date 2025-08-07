Mãe impede sequestro de filho em São José dos Campos Homem tentou levar criança de 5 anos em estacionamento; mãe reagiu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mãe impediu o sequestro de seu filho de 5 anos em um estacionamento em São José dos Campos (SP).

Um homem se apresentou como o pai da criança e tentou levá-la, mas a mãe reagiu rapidamente.

O suspeito, identificado como Adriano, foi detido pela Polícia Militar a 500 metros do local.

Embora não tenha antecedentes criminais, ele responderá em liberdade enquanto aguarda exames de saúde mental e de substâncias.

Em São José dos Campos (SP), uma mãe impediu que seu filho de 5 anos fosse sequestrado em um estacionamento. Um homem se aproximou afirmando ser o pai da criança e tentou levá-la nos braços. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Rapidamente, a mãe reagiu e conseguiu recuperar o filho dos braços do suspeito. Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que localizou o homem a cerca de 500 metros do local. Identificado como Adriano, de 43 anos, ele foi detido após ser reconhecido pela mãe e por uma testemunha.

Adriano não possui antecedentes criminais e responderá em liberdade enquanto aguarda exames para verificar se estava sob efeito de substâncias ou possui alguma condição mental. O incidente gerou preocupação na comunidade local, levando a mãe a buscar refúgio temporário na casa de um familiar por segurança.

