Maicol é indiciado por homicídio qualificado no Caso Vitória Investigações continuam com novas perícias e possível envolvimento de outra pessoa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 14h51 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h51 )

Caso Vitória: polícia indicia Maicol por homicídio qualificado com sequestro e ocultação de cadáver

A polícia indiciou Maicol por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver no caso da morte de Vitória Regina em Cajamar. Este indiciamento conclui a primeira etapa do inquérito, mas as investigações prosseguem com possibilidade de novas perícias na residência do acusado. As autoridades suspeitam do envolvimento de outra pessoa próxima a Maicol no crime.

A família de Vitória foi convocada para prestar um novo depoimento na delegacia local. Dr. Fábio, advogado da família, acompanhará o depoimento para discutir o andamento das investigações com a imprensa presente. A expectativa é que novas informações sobre possíveis suspeitos sejam compartilhadas durante essa visita à delegacia.

Caso Vitória: polícia indicia Maicol por homicídio qualificado com sequestro e ocultação de cadáver

