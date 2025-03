Manicure ataca cliente com golpes de faca após reclamação Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/03/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem de 28 anos foi atacada com golpes de faca após reclamar do resultado do trabalho da manicure. Durante a discussão, a suspeita pegou um canivete e agrediu a cliente, que foi socorrida por pessoas que estavam próximas. A vítima foi levada ao hospital, onde recebeu pontos no local do ferimento. A manicure fugiu e está sendo procurada pela polícia.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #manicure #ataque