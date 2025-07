Marcelly Peretto nega envolvimento na morte do irmão durante entrevista na penitenciária Ela é uma das acusadas pelo homicídio de Igor Peretto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h01 ) twitter

Gottino entrevista irmã de Igor Peretto, suspeita de envolvimento no assassinato do próprio irmão

Marcelly Peretto, uma das acusadas pelo homicídio de seu irmão Igor Peretto em 2024, concedeu uma entrevista exclusiva ao apresentador Reinaldo Gottino. O crime ocorreu no litoral de São Paulo e envolveu também Mário, marido de Marcelly, e Rafaela, viúva de Igor. Os três estão presos sob acusação de conspirar e executar o homicídio.

Durante a entrevista, Marcelly afirmou não ter participado do crime, alegando que apenas testemunhou Mário sobre Igor após o ataque. Ela negou qualquer envolvimento em um suposto triângulo amoroso entre ela, Mário e Rafaela, e expressou seu descontentamento com as acusações. Marcelly relatou que, após o incidente, fugiu com Mário, mas negou que tenha sido uma fuga premeditada.

A defesa de Marcelly busca sua absolvição, argumentando que não há provas de premeditação ou de que ela tenha se beneficiado economicamente do crime. O caso continua gerando debate, com familiares de Igor, como o irmão Thiago Peretto, acreditando na culpabilidade de Marcelly.

