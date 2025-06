Marcola é levado a hospital para exame no Distrito Federal Líder do PCC passa por ressonância magnética escoltado por viaturas da polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h58 ) twitter

Marcola é escoltado a hospital para realizar ressonância magnética no Distrito Federal

Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi transportado sob forte esquema de segurança para um hospital no Distrito Federal para realizar uma ressonância magnética no joelho. A operação ocorreu nesta quinta-feira (5) e envolveu várias viaturas policiais devido ao receio de uma tentativa de resgate pela facção criminosa.

A necessidade do exame foi indicada por um médico ortopedista para avaliar um possível rompimento do ligamento cruzado. Marcola cumpre pena de 330 anos e já houve informações sobre planos anteriores do PCC para sua fuga. A transferência para o Distrito Federal busca garantir segurança reforçada devido ao histórico de tentativas de resgate.

