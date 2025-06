Diretora do DHPP anuncia que caso Adalberto vai entrar em sigilo a partir desta quinta (5)

A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Ivalda Aleixo, anunciou que entrarão em sigilo as investigações do caso do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Adalberto Júnior, de 36 anos, desapareceu na última sexta-feira (30) e foi encontrado morto em um buraco, sem calças, meias e calçados. A delegada disse que a calça encontrada pela polícia próximo à região não foi reconhecida pela família dele. Além disso, a diretora também deu detalhes das investigações conduzidas no caso do dono de uma construtora que foi assassinado na sua mansão no Jardim Paulista, em São Paulo. Os criminosos provavelmente clonaram o controle do portão da casa e as investigações trabalham com a hipótese de latrocínio.



