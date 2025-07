Médica presa por tentativa de homicídio detalha caso em entrevista Lenise Fernandes Sampaio fala sobre disparos contra ex-marido em Jaraguá do Sul Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h47 ) twitter

Exclusivo: médica presa por tentar matar o ex-marido dá detalhes do crime

A médica Lenise Fernandes Sampaio, acusada de tentar matar seu ex-marido Wellington da Silva Cruz, concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral enquanto cumpre pena na Penitenciária Feminina Regional de Joinville (SC). Em agosto de 2024, ela invadiu um hotel em Jaraguá do Sul (SC) onde Wellington estava hospedado com o filho do casal e disparou três vezes contra ele, atingindo sua perna.

Lenise alega que agiu para proteger seu filho após ouvir choro durante uma ligação telefônica. Ela entrou no hotel sem se identificar e usou uma chave para acessar o quarto. A médica afirma ter sofrido violência psicológica e física durante o casamento, o que a levou a se armar para proteção pessoal.

A defesa de Lenise sustenta que ela agiu em legítima defesa devido ao histórico de abusos que enfrentou no relacionamento. Desde sua prisão, a médica não tem contato com o filho, que permanece sob a guarda do pai.

Assista ao vídeo - Exclusivo: médica presa por tentar matar o ex-marido dá detalhes do crime

