Viciada em dinheiro e jogos online: filha de Elizabete Arrabaça diz que mãe roubou e vendeu joias

Viviane Garnica, uma das irmãs do médico suspeito de ter matado a própria esposa envenenada, disse que sua mãe, Elizabete Arrabaça, já roubou e vendeu suas joias. Ela ainda disse suspeitar que Elizabete tenha mesmo matado a nora, a professora de pilates Larissa Rodrigues, e a própria filha, Nathalia Garnica, envenenadas com chumbinho. As suspeitas são de que a mãe seja viciada em jogos online, e por isso buscava cada vez mais dinheiro para gastar neles. Elizabete Arrabaça e Luiz Garnica estão em prisão temporária. A polícia segue juntando mais provas para enviar tudo à Justiça para a condenação de ambos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!