Médico doa cabelo para paciente com câncer em gesto solidário Edson Carvalho corta cabelo para apoiar Rosiane na luta contra leucemia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Médico Edson Carvalho doa cabelo para Rosiani Evangelista, paciente com leucemia.

Rosiani enfrenta complicações severas durante o tratamento, incluindo perda de cabelo.

Edson cumpriu promessa de cortar cabelo após recuperação do pai e decidiu doar.

Rosiani planeja fazer uma peruca com o cabelo doado para enfrentar o transplante de medula.

Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer

O médico Edson Carvalho emocionou a todos ao doar seu cabelo para Rosiane Evangelista, uma paciente em tratamento contra a leucemia há mais de um ano. Durante o segundo ciclo de quimioterapia, Rosiane enfrentou complicações severas, incluindo a perda dos cabelos, o que afetou sua autoestima.

Edson Carvalho, que havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença, cumpriu a promessa após a recuperação do pai. Ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança. Ao receber a doação junto com o cabelo da filha do médico, Rosiane ficou extremamente emocionada.

Com planos de confeccionar uma peruca com o cabelo doado, Rosiane se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula. O gesto solidário de Edson trouxe conforto e reforçou a importância de atos generosos em momentos difíceis.

Perguntas e Respostas

Quem é o médico que doou o cabelo para Rosiane Evangelista?

‌



O médico que doou o cabelo é Edson Carvalho.

Qual foi a motivação de Edson Carvalho para a doação do cabelo?

‌



Edson Carvalho havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença. Após a recuperação do pai, ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança.

Como Rosiane pretende utilizar o cabelo doado por Edson?

‌



Rosiane planeja confeccionar uma peruca com o cabelo doado e se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula.

Assista ao vídeo - Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer

