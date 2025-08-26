Médico doa cabelo para paciente com câncer em gesto solidário
Edson Carvalho corta cabelo para apoiar Rosiane na luta contra leucemia
O médico Edson Carvalho emocionou a todos ao doar seu cabelo para Rosiane Evangelista, uma paciente em tratamento contra a leucemia há mais de um ano. Durante o segundo ciclo de quimioterapia, Rosiane enfrentou complicações severas, incluindo a perda dos cabelos, o que afetou sua autoestima.
Edson Carvalho, que havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença, cumpriu a promessa após a recuperação do pai. Ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança. Ao receber a doação junto com o cabelo da filha do médico, Rosiane ficou extremamente emocionada.
Com planos de confeccionar uma peruca com o cabelo doado, Rosiane se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula. O gesto solidário de Edson trouxe conforto e reforçou a importância de atos generosos em momentos difíceis.
Perguntas e Respostas
Quem é o médico que doou o cabelo para Rosiane Evangelista?
O médico que doou o cabelo é Edson Carvalho.
Qual foi a motivação de Edson Carvalho para a doação do cabelo?
Edson Carvalho havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença. Após a recuperação do pai, ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança.
Como Rosiane pretende utilizar o cabelo doado por Edson?
Rosiane planeja confeccionar uma peruca com o cabelo doado e se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula.
Assista ao vídeo - Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer
