Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Médico doa cabelo para paciente com câncer em gesto solidário

Edson Carvalho corta cabelo para apoiar Rosiane na luta contra leucemia

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Médico Edson Carvalho doa cabelo para Rosiani Evangelista, paciente com leucemia.
  • Rosiani enfrenta complicações severas durante o tratamento, incluindo perda de cabelo.
  • Edson cumpriu promessa de cortar cabelo após recuperação do pai e decidiu doar.
  • Rosiani planeja fazer uma peruca com o cabelo doado para enfrentar o transplante de medula.

 

Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer
Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer

O médico Edson Carvalho emocionou a todos ao doar seu cabelo para Rosiane Evangelista, uma paciente em tratamento contra a leucemia há mais de um ano. Durante o segundo ciclo de quimioterapia, Rosiane enfrentou complicações severas, incluindo a perda dos cabelos, o que afetou sua autoestima.

Edson Carvalho, que havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença, cumpriu a promessa após a recuperação do pai. Ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança. Ao receber a doação junto com o cabelo da filha do médico, Rosiane ficou extremamente emocionada.

Com planos de confeccionar uma peruca com o cabelo doado, Rosiane se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula. O gesto solidário de Edson trouxe conforto e reforçou a importância de atos generosos em momentos difíceis.

Perguntas e Respostas

Quem é o médico que doou o cabelo para Rosiane Evangelista?


O médico que doou o cabelo é Edson Carvalho.

Qual foi a motivação de Edson Carvalho para a doação do cabelo?


Edson Carvalho havia prometido cortar seu cabelo caso seu pai se recuperasse de uma doença. Após a recuperação do pai, ele decidiu doar suas madeixas para Rosiane como um gesto de apoio e esperança.

Como Rosiane pretende utilizar o cabelo doado por Edson?


Rosiane planeja confeccionar uma peruca com o cabelo doado e se prepara para enfrentar a próxima fase do tratamento, que inclui um transplante de medula.

Assista ao vídeo - Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer

Veja também


Carlos Eduardo Lopes nunca pilotou motos desproporcionais ao seu tamanho, idade e peso, ou em locais proibidos, como vias de trânsito

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.