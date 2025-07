Miguel Marques mostra que Síndrome de Down não impede conquistas Jovem de 20 anos adquire apartamento com recursos próprios e emociona a internet Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Miguel Marques, jovem de 20 anos com Síndrome de Down, compra seu primeiro apartamento com recursos próprios.

Ele trabalha em uma farmácia e como videomaker, financiando o imóvel sem auxílio dos pais.

A decisão de buscar independência foi motivada pelo casamento de suas irmãs, com o incentivo de seus pais.

Sua história é um exemplo de superação, provando que determinação e esforço podem ultrapassar barreiras.

Jovem com Síndrome de Down emociona a internet após comprar apartamento

Miguel Marques, um jovem de apenas 20 anos com Síndrome de Down, emocionou a internet ao adquirir seu primeiro apartamento com seus próprios recursos. Trabalhando como funcionário em uma farmácia e também como videomaker nas horas vagas, Miguel conseguiu financiar seu imóvel sem auxílio dos pais ou condições especiais.

A decisão de buscar independência surgiu após suas duas irmãs mais velhas se casarem e deixarem a casa dos pais. Ana e Reinaldo, seus pais, sempre incentivaram Miguel a desenvolver suas habilidades para viver de forma independente. A conquista dele destaca a importância do apoio familiar e desafia preconceitos sobre as limitações das pessoas com deficiência.

Miguel começou sua jornada profissional aos 18 anos e hoje é um exemplo inspirador de superação. Sua história reforça que, com determinação e esforço, barreiras podem ser superadas. Ele continua a inspirar aqueles ao seu redor com sua dedicação e resiliência.

Assista ao vídeo - Jovem com Síndrome de Down emociona a internet após comprar apartamento

